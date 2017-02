Bernardo Silva foi eleito Jogador do mês de janeiro na Ligue 1 pelo sindicato de jogadores francês, recebendo 38% dos votos. É a primeira vez na carreira do jovem internacional português que consegue arrebatar aquele troféu na prova máxima francesa.

Em janeiro, Bernardo Silva teve papel decisivo na vitória (4-1) sobre o Marselha, com dois golos, e no empate (1-1) diante do Paris Saint-Germain, onde fez o tento do empate já nos descontos. Sem esquecer, segundo os organizadores do prémio, uma assistência na goleada (4-0) ao Lorient.

