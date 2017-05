Continuar a ler

"Desde o início que tudo correu muito bem, dentro e fora de campo. É um enorme prazer jogar futebol no Monaco esta época. O meu golo frente ao PSG foi um ponto de viragem na temporada. É muito difícil jogar contra eles. O empate deu-nos vantagem para segurarmos o primeiro lugar", concluiu Bernardo Silva. Bernardo Silva salientou a importância de Leonardo Jardim no sucesso da equipa e mesmo no seu próprio crescimento. "O treinador ajudou-me muito. Ele criou um grupo muito coeso, com um ambiente muito bom. Ele trabalha muito bem com os jogadores jovens e o trabalho de toda a equipa técnica este ano é incrível", frisou o internacional português de 22 anos.O esquerdino adiantou ainda que não pensa em sair do Monaco. "Sinto-me muito bem aqui. É a minha terceira época e podemos ser campeões. Há dois anos estivemos nos quartos de final da Champions, este ano fomos às meias-finais. No Monaco jogamos para conquistar títulos. Todos os jogadores estão muito contentes aqui e desejamos continuar. Se todos ficarem podemos fazer algo especial. Depois, no futebol nunca sabemos o que acontece...", referiu.Já quanto à eleição para melhor jogador da Ligue 1 esta época - troféu que foi entregue esta segunda-feira à noite e que o português viu fugir para o uruguaio Cavani -, Bernardo sublinha que há algo mais importante. "É um prémio bom mas é o coletivo que interessa. Os títulos coletivos é que ficam. Todos são valorizados individualmente. O Europeu, a Eurovisão, talvez o título francês... é um belo ano para Portugal", lembrou."Desde o início que tudo correu muito bem, dentro e fora de campo. É um enorme prazer jogar futebol no Monaco esta época. O meu golo frente ao PSG foi um ponto de viragem na temporada. É muito difícil jogar contra eles. O empate deu-nos vantagem para segurarmos o primeiro lugar", concluiu Bernardo Silva.

Com a confirmação da conquista do título francês a apenas um ponto, Bernardo Silva lembrou a necessidade do Monaco manter a concentração de modo a resolver a questão já na quarta-feira, na receção ao St. Étienne, numa partida em atraso da 31.ª jornada da Ligue 1."É preciso terminar o trabalho na quarta-feira. É quase impossível não sermos campeões mas no futebol nunca se sabe… Quando temos um adversário como o PSG, que ganha tudo, isso dá-nos ainda mais mérito. Sabemos que somos quase campeões depois do jogo de ontem [domingo] mas não celebramos nada. Em 2017, contamos apenas vitórias e dois empates. É muito bom. Sabemos que estamos próximos, que isso irá acontecer. Vamos celebrar com os nos adeptos quando estiver confirmado", sublinhou o jogador português em conferência de imprensa.