O Monaco esteve muito perto de sair do Etihad Stadium com um resultado bastante moralizador, mas os três golos finais do Manchester City (5-3) complicaram um pouco as contas. Ainda assim, os dois golos de desvantagem são uma margem que permite aos monegascos continuar a sonhar com a passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, como sublinhou Bernardo Silva após o jogo desta noite."Viemos aqui para ganhar. Estamos tristes com o resultado mas temos esperança para a 2.ª mão. Não será fácil, mas daremos o nosso máximo", sublinhou o jovem médio português, de 22 anos, referindo-se ao embate agendado para 15 de março, no Estádio Louis II, no Mónaco - uma vitória por 2-0, 3-1 ou 4-2 é suficiente para os monegascos se apurarem, face aos três golos marcados fora de casa nesta 1.ª mão.A mesma ideia transmitiu Benjamin Mendy através do Twitter. "Muita emoção mas sobretudo muita frustração depois deste resultado...merecíamos 100 vezes melhor, mas restam 90 minutos", escreveu o lateral esquerdo francês, antes de se dirigir aos adeptos monegascos que estiveram em Manchester (pouco mais de mil...) em nome dos companheiros: "Um imenso obrigado aos fãs da parte de todos. Bom regresso."