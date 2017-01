Continuar a ler

O médio frisou ainda que tem feito uma boa temporada, mas preferiu estender o mérito a toda a equipa: "Tem sido uma época que me tem corrido da melhor maneira possível, também porque a parte do coletivo e a maneira como a equipa joga, ajuda muito a que individualmente alguns jogadores consigam sobressair. Sem duvida que tem sido uma época muito boa para mim e vou dar o meu melhor para continuar a ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos".



A acompanhar o Benfica



É público o carinho de Bernardo Silva pelo Benfica, clube de onde saiu rumo ao Monaco, e a verdade é que o jogador continua a apoiar os encarnados, mesmo estando em França.



Bernardo Silva não poupa elogios ao treinador Leonardo Jardim. O jogador do Monaco atribui ao técnico os louros pelo bom momento da equipa do principado, que lidera a classificação em França."O Leonardo Jardim tem sido uma pessoa muito importante para o Mónaco nos últimos anos. Pessoalmente ajudou-me muito desde que cheguei ao Mónaco, sabe lidar muito bem com os jovens e sabe os timmings de entrada e saída dos jogadores e tem sido um homem chave no nosso sucesso", referiu Bernardo em entrevista à TSF.

Autor: Luís Miroto Simões