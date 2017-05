Continuar a ler

Equipa do ano: Danijel Subasic (Monaco); Djibril Sidibé (Monaco), Kamil Glik (Monaco), Thiago Silva (PSG) e Benjamin Mendy (Monaco); Bernardo Silva (Monaco), Marco Verratti (PSG) e Jean-Michel Seri (Nice); Kylian Mbappé (Monaco), Edinson Cavani (PSG) e Alexandre Lacazette (Lyon). Aliás, os monegascos foram os grandes dominadores do dia, pois Leonardo Jardim foi premiado com o troféu de melhor treinador, enquanto Subasic ficou com o de melhor guarda-redes e Mbappé com o de melhor jovem da temporada.

O português Bernardo Silva era um dos quatro nomeados para o troféu de melhor jogador da Ligue 1, que acabou por perder para o avançado uruguaio Edinson Cavani (PSG), autor de 35 golos no campeonato francês esta época - Marco Verratti (PSG) e Alexandre Lacazette (Lyon) eram os outros candidatos. Ainda assim, o jovem craque do Monaco integra a equipa do ano, anunciada também esta segunda-feira.No melhor onze da Ligue 1 em 2016/17 entram ainda mais cinco jogadores do Monaco, grande dominador da gala dos Troféus UNFP. Subasic, Sidibé, Glik, Mendy e Mbappé juntam-se a Bernardo Silva nas escolhas anunciadas esta segunda-feira. O PSG coloca três jogadores, os restantes são de Nice e Lyon.