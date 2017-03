Bernardo Silva abriu o livro em relação ao seu momento profissional e desejos para a sua carreira. Em grande no líder do campeonato francês, o internacional português manifestou a vontade de conquistar a Ligue 1 pelo Monaco, mostrando-se imune aos rumores que dão conta do interesse de vários tubarões europeus nos seus préstimos."Futuro? Não sei, sinto-me bem no Monaco e quero conquistar títulos lá. Não há nada de concreto. No final da época falarei com o meu empresário e logo se vê", confidenciou, durante um evento da Adidas no Cacém, admitindo o sonho de levantar a Liga dos Campeões: "É um sonho mas não é fácil. Primeiro temos de defrontar o Borussia Dortmund."

Autor: Nuno Pombo