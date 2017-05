Em entrevista à SIC, Bernardo Silva recordou os primeiros tempos no Monaco, nomeadamente o seu primeiro encontro a titular. Foi diante do Guingamp, em 2015, e desde logo ficou marcado por um momento complicado logo após o apito final. Tudo por causa de um raspanete de Dimitar Berbatov..."No meu primeiro jogo a titular, ganhámos ao Guingamp. No penúltimo ou último minuto, podia ter cruzado a bola para o Berbatov e não o fiz... e acho que ele estava sozinho. Não o vi... Chegámos ao balneário, eu estava todo contente. Entra o Berbatov, dá um pontapé no caixote do lixo e começa a gritar comigo. Eu ali, um miúdo de 19 anos, com uma figura do futebol mundial... Virou-se para mim 'Quem pensas que és? Pensas que és o Maradona ou o Zidane?'. Foi difícil a minha chegada, mas com o João [Moutinho] e o Ricardo [Carvalho] foi fácil dar a volta", admitiu.

Autor: Fábio Lima