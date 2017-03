Continuar a ler

O 'Mundo Deportivo" assegura que o Barcelona não avançou porque Arda Turan não aceitou sair e ameçou por diversas vezes que "cobraria tudo o que faltava do contrato".



O jogador do Monaco continua a interessar ao Barcelona mas o "problema" é que "apesar de ter uma certa vantagem", há "uma vasta lista de clubes que estão interessados em Bernardo Silva com o Manchester United de Mourinho à cabeça".



No encontro de quarta-feira com o Manchester City, que ditou a vitória do Monaco aos quartos-de-final da Liga dos Campeões graças à O 'Mundo Deportivo" assegura que o Barcelona não avançou porque Arda Turan não aceitou sair e ameçou por diversas vezes que "cobraria tudo o que faltava do contrato".O jogador do Monaco continua a interessar ao Barcelona mas o "problema" é que "apesar de ter uma certa vantagem", há "uma vasta lista de clubes que estão interessados em Bernardo Silva com o Manchester United de Mourinho à cabeça".No encontro de quarta-feira com o Manchester City, que ditou a vitória do Monaco aos quartos-de-final da Liga dos Campeões graças à vitória por 3-1, Bernardo Silva voltou a brilhar ao fazer a assistência para o primeiro golo marcado por Mbappé.

Foi por pouco que Bernardo Silva não assinou contrato com o Barcelona no último verão. Quem garante isso é o "Mundo Deportivo" que explica o motivo para o internacional português não estar agora a vestir a camisola blaugrana: Arda Turan.Escreve o jornal catalão que se "Arda Turan tivesse aceitado a milionária oferta que que chegou da China, estava decidido que o substituto seria o português saído da formação do Benfica que foi oferecido pelo seu empresário durante as negociações por André Gomes".

Autor: Sandra Lucas Simões