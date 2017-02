Continuar a ler

Quando foi questionado por uma amiga sobre a possibilidade de um dia vestir a camisola do Sporting respondeu: "Oh Madalena, não me chateies a cabeça".Bernardo Silva mostrou-se, por outro lado, convicto que Gonçalo Guedes vai triunfar no PSG, para onde se transferiu neste mercado de inverno apesar de "não ser fácil" porque a equipa francesa tem jogadores "de muito bom nível". O avançado considerou, que apesar dessa competitividade, é uma "boa mudança" e desejou a Guedes "tudo de melhor".