Depois de Bahrain, Omã e Tanzânia, o técnico Bernardo Tavares prepara-se para mais um passo 'exótico' na carreira, ao rubricar um contrato válido por um ano com o New Radiant Sports Club, do escalão principal das Maldivas."Pretendem ser campeões. Embora saibamos que o atual campeão e o segundo classificado da época passada estão melhor apetrechados de jogadores internacionais das Maldivas e também de jogadores estrangeiros de qualidade. Mas este é o clube mais titulado do país, tem o maior número de adeptos e, acima de tudo, é... um desafio", explicou o treinador, de 36 anos, a, já nas Maldivas, a dar início à pré-temporada.O arranque do campeonato está agendado para 16 de fevereiro.

Autor: Francisco Laranjeira