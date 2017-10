Continuar a ler

O técnico germânico 'pegou' na seleção húngara em julho de 2015 e qualificou a equipa para o Europeu de 2016, naquela que foi a primeira presença dos magiares numa fase final em 44 anos.



Além de ter falhado a qualificação para o Mundial2018, a Hungria sofreu uma inesperada e surpreendente derrota em Andorra (1-0).



O treinador alemão Bernd Storck foi afastado do cargo de selecionador da Hungria, depois de ter falhado a qualificação para a fase final do Mundial'2018, anunciou esta terça-feira a Federação Húngara de Futebol (MLSZ).Storck tinha contrato até julho de 2018, mas acabou por ser afastado do cargo, após ter terminado o Grupo B de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo no terceiro posto, atrás de Portugal (primeiro) e Suíça (segundo).

Autor: Lusa