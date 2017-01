Continuar a ler

"Se pretendem acabar com o Mundial, então que sigam esse caminho. Não entendo. Está já não é o meu Mundial", disse Vogts, que se sagrou campeão mundial pela ex-RFA, como jogador, em 1974.Uwe Seller, outro antigo jogador da seleção alemã, também se manifestou contra a ampliação, mostrando o mesmo exemplo seguido para o Campeonato da Europa como "algo que não faz bem ao futebol"."Vai tornar-se num aborrecimento e algo que não faz bem ao futebol, como se viu no [último] Europeu [em França, que Portugal venceu]. Era claro que a proposta ia passar para permitir encaixar mais dinheiro", avaliou o antigo jogador.O Conselho da FIFA, órgão que substituiu o Comité Executivo, aprovou hoje, por unanimidade, o alargamento da fase final do Mundial, a partir de 2026, para 48 seleções.A primeira fase da competição vai contar com 16 grupos, de três equipas cada, com as duas primeiras a classificarem-se para a fase seguinte, entrando então num sistema de eliminatórias a partir dos 16 avos de final.Com este novo formato, o Mundial passará dos atuais 64 jogos para 80, mas continuará a disputar-se durante 32 dias, como sucede atualmente.