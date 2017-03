Continuar a ler

O Besiktas marcou primeiro, por Aboubakar, aos 10 minutos, antes de Quaresma assistir o holandês para o segundo golo do jogo, aos 22 minutos.O Olympiacos, que antes da primeira mão despediu o treinador português Paulo Bento, reagiu e reduziu para 2-1, através de um pontapé acrobático de Elyounoussi.A expulsão do avançado camaronês deu espaço à evolução dos gregos, que contaram com Diogo Figueiras a titular, mas o contra-ataque dos homens da casa acabou por ser mais eficaz e deu azo a mais 2 golos que 'tranquilizaram' as bancadas, depois do 1-1 conseguido na Grécia, na primeira mão.Pouco antes de André Martins entrar em jogo com a camisola do Olympiacos, Ryan Babel bisou na partida e Tosun fechou a contagem 9 minutos depois, 'carimbando' a passagem do Besiktas aos quartos de final.Na Rússia, o Celta de Vigo confirmou o apuramento para a próxima fase, ao vencer por 2-0 no reduto do Krasnodar, que já tinha batido, na Galiza, por 2-1.Os golos dos espanhóis surgiram na segunda parte, através do defesa Hugo Mallo (52') e do extremo Iago Aspas (80), ainda antes da expulsão de Kaboré deixar os russos a jogar com menos um, aos 86 minutos.Em duelo de clubes belgas, o Genk confirmou a passagem aos 'quartos', ao empatar em casa com o Gent a uma bola, depois de trazer uma confortável vantagem da primeira mão, na qual venceu, por 5-2, em casa do adversário.Timothy Castaigne adiantou os homens da casa aos 20 minutos, a passe de Boetius, mas o 'substituto' Verstraete empatou o jogo aos 84 minutos.