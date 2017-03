A eliminatória dos oitavos-de-final da Liga Europa entre Besiktas e Olympiacos é considerada de alto risco, com o emblema turco e grego a tomarem decisões para evitar confusão entre adeptos. Dessa forma, ficou acordado que ambos os clubes não terão apoio dos seus adeptos fora de casa quando se defrontarem, por questão de segurança.Portanto, nem o Besiktas de Ricardo Quaresma contará com o apoio dos adeptos no Estádio Karaiskakis no próximo dia 9, nem o Olympiacos, de Paulo Bento, André Martins e Diogo Figueiras, terá adeptos na Turquia na 2ª mão.

Autor: Diogo Jesus