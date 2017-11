"Oxalá fosse possível trazer o Cristiano! Que o Pepe lhe diga para vir e a um par deles [risos]. Poder reforçar a equipa com este tipo de futebolistas seria um sonho", afirmou o guardião espanhol em entrevista ao 'AS'.



Fabrício deixa também elogios a Pepe e elege Quaresma como a "estrela da equipa". "Pepe é um grande jogador. Ajuda-nos muito, não só em campo, mas também fora. É boa pessoa. Ter gente assim como companheiros é um passo à frente. O projeto de Besiktas está a demonstrar que o futebol turco continua a ser atrativo", afirmou. Quanto a Quaresma diz: "Tem um talento brutal. É a estrela da equipa, o jogador mais querido da massa associativa. Dá-nos muito", rematou.





Pepe 'convoca' Ronaldo para a Turquia

Numa semana é a segunda vez que Cristiano Ronaldo é tema no Besiktas. Depois de Pepe, em entrevista à BBC, ter afirmado que gostaria de ter a companhia do capitão da seleção portuguesa no plantel do clube turco, agora foi a vez do guarda-redes Fabrício 'chamar' pelo internacional português.