Depois de ter ganho no Dragão, por 3-1, no arranque do Grupo G da Liga dos Campeões, o Besiktas voltou a vencer, desta vez em casa, frente ao RB Leipzig. Na ressaca do dérbi perdido com o Fenerbahçe, a equipa de Pepe e Ricardo Quaresma garantiu uma vitória tranquila, por 2-0, e reforçou o estatuto de líder do grupo, com mais três pontos do que o FC Porto.Um golo madrugador de Ryan Babel, logo aos 11', lançou os campeões turcos para o triunfo que seria confirmado pelo ex-benfiquista Talisca, num belo cabeceamento após cruzamento de Quaresma, de trivela, aos 43'. O também português Bruma entrou no Leipzig aos 59', pouco antes de o jogo ter sido interrompido durante alguns minutos na sequência de uma falha nas torres de iluminação do estádio. Um problema que seria resolvido pouco depois.