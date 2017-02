O Betis vai envergar uma camisola com riscas horizontais verdes e brancas, à semelhança do Sporting, para assinalar o Dia da Andaluzia, informou esta quinta-feira o clube espanhol.A camisola foi apresentada no centro de estágio do clube andaluz, 13.ª classificado da liga espanhola, e os jogadores da equipa treinada por Víctor Sánchez poderão utilizá-la em um de dois encontros possíveis.O primeiro está marcado para 25 de fevereiro, na receção ao rival citadino Sevilha, em jogo da 24.ª jornada da prova, e o segundo disputar-se-á a 28, dia da Andaluzia, no estádio do Málaga.

Autor: Lusa