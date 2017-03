Keylor Navas deveria ter sido expulso neste lance?

Indignado com a atuação de Mateu Lahoz no duelo com o Real Madrid , disputado no domingo, o Betis terá apresentado uma queixa formal na Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e no Comité Técnico de Árbitros, segundo adianta o jornal ABC de Sevilla. Em causa está o que considera terem sido os erros de arbitragem de Lahoz, nomeadamente o lance entre Keylor Navas e Darko Brasanac (que pode ver no vídeo abaixo), mas também outros lances polémicos sucedidos em partidas prévias nesta Liga espanhola.Ao todo, segundo aponta o mesmo jornal, o Betis aponta nove erros graves nas 26 jornadas até agora disputadas, que na sua ótica privaram o clube de pontos importantes que poderiam permitir-lhes agora estar numa situação mais tranquila na tabela classificativa - 14.º colocado, 3 pontos acima da zona de despromoção.

Autor: Fábio Lima