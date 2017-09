Continuar a ler

O Betis, esta época reforçado com o antigo benfiquista Javi Garcia, está a fazer um bom arranque de campeonato e encosta-se, com 12 pontos, ao Valencia, que é quarto graças a melhor saldo de golos.Fica na tabela um ponto à frente do campeão Real Madrid, grande desilusão dos jogos de verão, já que está num inusitado sexto lugar.O pódio espanhol vai sendo ocupado por Bacelona (18 pontos), Atlético Madrid (14) e Sevilha (13).