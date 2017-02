Continuar a ler

A contratação de Zozulya provocou indignação entre os adeptos do Rayo Vallecano, que contestam a alegada simpatia do jogador pela ideologia neonazi.O Betis, com o qual Zozulia tem contrato até junho de 2019, assumiu o desejo de que "esta situação seja solucionada o mais rapidamente possível, atendendo aos graves danos e injustos para a imagem e para a segurança do avançado internacional ucraniano".No mesmo comunicado, os andaluzes realçaram "o comportamento exemplar do jogador desde que chegou ao clube", manifestando "total apoio" ao futebolista e à sua família "num momento tremendamente difícil".Na quarta-feira, Zozulya, que, "para todos os efeitos, tem contrato com o Rayo até 30 de junho", ainda se apresentou nas instalações do clube madrileno, mas foi recebido com insultos por parte de alguns adeptos, levando a uma intervenção policial.Já aquando da chegada a Sevilha, há alguns meses, Zozulya promoveu polémica, atendendo ao apoio que sempre mostrou ao exército do seu país e também à partilha de fotografias, entre as quais enverga uma farda militar e empunha uma arma.