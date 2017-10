"Aí está a notícia do ano! Jupp Heynckes vai regressar ao comando técnico do Bayern Munique aos 72 anos, para ser o sucessor de Carlo Ancelotti. Quem esperava esta reviravolta?", escreve o jornal alemão ' Bild '.A confirmar-se esta notícia, será a quarta vez que Heynckes vai orientar os bávaros, numa altura em que Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann e Luis Enrique eram apontados como os principais candidatos para chegar ao banco dos bávaros.Recorde-se que o antigo treinador do Benfica decidiu 'reformar-se' em 2013, no final de uma época em que conquistou tudo ao serviço do Bayern (Liga dos Campeões, Bundesliga, Supertaça e Taça da Alemanha), sendo então substituído por Pep Guardiola.

Autor: Diogo Jesus