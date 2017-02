O At. Madrid abriu esta quarta-feira um período para sócios sem bilhete de época comprarem ingressos para o jogo com o Ath. Bilbao, da última jornada da liga espanhola, que marcará a despedida do estádio Vicente Calderón.Os sócios terão até sexta-feira para compararem bilhetes para o encontro da 38.ª ronda da prova, agendado para 21 de maio, uma vez que a partir de segunda-feira a venda será aberta ao público em geral.Os preços para ver o último jogo da equipa dos portugueses André Moreira e Tiago no estádio Vicente Calderón - que será substituído pelo Wanda Metropolitano na próxima época - variam entre os 70 e 280 euros.

Autor: Lusa