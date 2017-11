Continuar a ler









Depois, alguns elementos do plantel contactados por Bilic também terão feito saber que a qualidade e intensidade dos treinos deixou muito a desejar nas semanas que antecederam a demissão do treinador.



Bilic foi demitido na sequência da pesada derrota em casa frente ao Liverpool (1-4), que atitou os hammers para a zona de despromoção da Premier League (18.º lugar), com nove pontos em 11 jogos.



Sob orientação do croata, multiplicaram-se as situações em que determinados futebolistas se juntavam aos companheiros nas sessões de trabalho já bem depois da hora, sem que fossem por isso punidos, ou mesmo chamados à atenção.Depois, alguns elementos do plantel contactados por Bilic também terão feito saber que a qualidade e intensidade dos treinos deixou muito a desejar nas semanas que antecederam a demissão do treinador.Bilic foi demitido na sequência da pesada derrota em casa frente ao Liverpool (1-4), que atitou os hammers para a zona de despromoção da Premier League (18.º lugar), com nove pontos em 11 jogos. O sucessor do croata é o escocês David Moyes, que nos últimos anos trabalhou no Everton, Manchester United, Real Sociedad e Sunderland. Por vezes, o técnico de 49 anos até terá fechado os olhos aos que chegavam atrasados aos treinos de forma a que estes evitassem pagar as multas que o clube tem previstas no seu regulamento interno.

Os telefones dos futebolistas do West Ham tocaram entre domingo e segunda-feira e do outro lado da linha era Slaven Bilic, treinador que já estava informado de que tinha sido demitido do cargo pelos dirigentes do clube londrino. No que é uma atitude certamente pouco habitual, o croata quis saber onde tinha errado. E ouviu algumas respostas honestas...O jornal 'Daily Mirror' coloca no topo da lista o que será um sentimento comum no seio do plantel onde se conta o internacional português José Fonte (lesionado): Bilic não foi suficientemente duro com alguns jogadores, sobretudo no que toca a pontualidade.