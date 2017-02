Continuar a ler

Um triunfo que permite à Fiorentina passar a somar 37 pontos, no oitavo posto, em igualdade com o AC Milan, ao passo que o Pescara segue afundado no último posto.



Consulte o Um triunfo que permite à Fiorentina passar a somar 37 pontos, no oitavo posto, em igualdade com o AC Milan, ao passo que o Pescara segue afundado no último posto.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

A Fiorentina acertou esta quarta-feira calendário na Serie A, ao disputar o encontro da 19.ª jornada diante do Pescara, que havia sido adiado devido à neve, conseguindo somar os 3 pontos mercê de um triunfo por 2-1.Gianluca Caprari, aos 15', ainda adiantou o último classificado Pescara, mas a turma viola, orientada por Paulo Sousa, conseguiu a reviravolta no segundo tempo, com dois golos do ex-portista Cristian Tello, apontados aos 68' e 90'+5.

Autor: Fábio Lima