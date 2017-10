Surreal: 10 pontos no pénis após joelhada de companheiro de equipa

Lembra-se de Mariano Bíttolo, jogador do Albacete que no fim de semana teve de ser suturado com 10 pontos no pénis por ter sido pontapeado naquela zona por um colega de equipa? Acreditamos que a história tenha impressionado o leitor, mas segundo o jogador... nem era para tanto."Estou muito bem. A magnitude de tudo isto foi muito maior do que aquilo que isto foi. É incomodativo, mas nada de preocupante. Falei com o treinador e temos de esperar para ver como tudo se dá. Ainda assim, aqui ninguém é imprescindível", referiu o jogador, de 27 anos, que parece já pronto para outra... ou seja ajuda o seu Albacete diante do Rayo Vallecano.

Autor: Fábio Lima