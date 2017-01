Here's what Raul Correia had to say on becoming a Blackpool player. https://t.co/ITohRmrc9Y — Blackpool FC (@BlackpoolFC) 31 de janeiro de 2017

O Blackpool, do quarto escalão do futebol inglês, anunciou esta terça-feira a contratação do português Raul Correia, que atuava pelo Radcliffe Borough, da sexta divisão inglesa.O avançado, que marcou 11 golos em 22 jogos na divisão Norte do sexto escalão, assina o primeiro contrato profissional aos 22 anos, com a duração de 18 meses, com mais um ano de opção."O meu sonho sempre foi tornar-me profissional e nunca desistiria desta oportunidade. Sempre tive a confiança de que iria jogar no nível profissional", disse o português, nascido em Angola, em declarações ao sítio oficial do 13.º classificado da 'League Two'.O jogador prometeu "velocidade e força, além de golos e ajudar na construção de jogo" no novo clube, onde será treinado por Gary Bowyer. "O Raul tem estado em boa forma pelo Radcliffe e passou algum tempo a treinar connosco na última semana. Ainda está a desenvolver-se, mas tem atributos que apreciamos nos nossos atacantes, em particular a velocidade e a força", atirou o técnico inglês.

Autor: Lusa