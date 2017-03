Uma publicação partilhada por Nutrends (@nutrendsnutrition) a Mar 11, 2017 às 4:10 PST

Bruno, ex-guarda-redes do Flamengo que foi condenado a 22 anos de prisão pela morte da ex-namorada, chegou a acordo com o Boa Esporte, equipa que disputa o Campeonato Mineiro e da Série B, assinando contrato na segunda-feira.E o anúncio da sua contratação já teve repercussões, com o clube a perder para já um patrocinador: a Nutrends Nutrition, empresa de suplementos nutricionais, deu conta da sua decisão no Instagram.Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samudio, sua ex-namorada. No dia 24 de fevereiro deste ano, Bruno deixou a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) de Santa Luzia por decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Superior Tribunal Federal.

Autores: Marta Correia Azevedo e António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil