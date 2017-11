Continuar a ler

Em 2016 a FIFA terminou a colaboração estabelecida em 2010 com a revista 'France Football' na atribuição do prémio Bola de Ouro, que passou a ser entregue novamente em exclusivo pela revista.Na última cerimónia, a 12 dezembro de 2016, a 'France Football' premiou Cristiano Ronaldo com a sua quarta Bola de Ouro.A 9 de outubro foram revelados os 30 nomeados para o prémio de futebol, Bola de Ouro, com destaque para português Cristiano Ronaldo, que a 23 de outubro conquistou o prémio de melhor futebolista do ano da FIFA, agora designado The Best.