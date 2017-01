O Hillingdon Borough é um clube das categorias inferiores do futebol inglês. E vive momento complicados em virtude da falta de apoio popular. Não são questões financeiras que incomodam o emblema, mas sim falta de adeptos nos jogos caseiros e nas deslocações a outros redutos. E nesta fase em que o clube precisa de apoio, ele chegou vindo de um antigo jogador da casa, que agora vive o sonho da Premier League – Yannick Bolasie.

O atual jogador do Everton começou carreira ao serviço do Hillingdon, em 2006, e ofereceu-se imediatamente para apoiar o clube.

"Quando ele soube da notícia ligou imediatamente para nós. Sabia que estávamos a equacionar deixar a competição e quis dar apoio moral. Ele está sempre a pensar em nós e tem muito respeito pelo clube. Quis ficar informado e saber como podia ajudar. Não se trata de um problema de dinheiro. Somos donos do nosso estádio e geramos fundos por alugar o espaço. O que nos falta é apoio popular, precisamos de gente no estádio", revelou Dee Dhand, presidente do clube inglês.

Pago em comida

O presidente acabou por recordar a passagem de Bolasie pelo clube, garantindo que já nessa altura o jogador tinha bom coração e respeito pela instituição.

"Nós queríamos pagar-lhe 20 libras por semana, mas outros jogadores não aceitaram. E ele não se preocupou. Acabámos por chegar a um compromisso – recebia um hambúrguer por cada golo. Num dos jogos marcou oito e teve de partilhar o prémio com os colegas", rematou.