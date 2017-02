O Inter Milão, com João Mário no onze inicial, venceu este domingo (1-0) no reduto do Bolonha e manteve-se assim nos lugares de qualificação para as provas da UEFA – 5.º, disputa da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa.O triunfo foi arracando a ferros, graças a uma finalização de Gabriel Barbosa, que entrou aos 74 minutos para o lugar de Antonio Candreva e marcou aos 81', marcando assim o primeiro golo na Serie A.