Após ter saído lesionado no encontro com a Udinese, no domingo, o médio Giacomo Bonaventura, do Milan, foi operado esta quarta-feira ao adutor esquerdo e não deverá jogar mais esta temporada.Segundo o clube milandês, o internacional italiano, de 27 anos, a intervenção cirúrgica foi realizada na Finlândia e correu bem. Ainda assim, a período de paragem de Bonaventura deverá ser de "pelo menos quatro meses, caso não haja outras complicações".A baixa do médio ofensivo acaba por ser um rude golpe para os milaneses e para o técnico Vincenzo Montella, pois Bonaventura vinha sendo um dos jogadores mais influentes da equipa: fez 22 jogos esta época pelo Milan, marcando cinco golos e fazendo quatro assistências.