O internacional italiano Leonardo Bonucci comentou com ironia as notícias que dão como certa a sua saída da Juventus no final da temporada. Protagonista de um desentendimentro recente com Massimiliano Allegri, o defesa-central esclareceu agora que pretende ficar, pois deixou passar o momento que seria certo para de transferir no verão passado, quando até tinha aprendindo a falar inglês..."Está tudo como antes, continuo a lutar e a dar tudo pela Juve. Tenho contrato até 2021 e sinto-me importante para a equipa, por isso não vejo qualquer problema. Se quisesse sair da Juventus teria feito isso no ano passado, quando recebi propostas importantes e aprendi a falar inglês", afirmou Bonucci, após o jogo frente ao Udinese, no qual marcou o golo do empate (1-1) , em declarações à Sky Italia, recordando as notícias que deram conta do seu interesse em dominar a língua de William Shakespeare para facilitar a adaptação ao Chelsea.

Autor: António Espanhol