Já se sabia que Leonardo Bonucci tinha sido multado pela Juventus depois de ter confrontado verbalmente Massimiliano Allegri no decorrer do jogo com o Palermo (vitória por 4-1) mas o jornal 'La Gazetta dello Sport' adianta agora mais dados: a situação entre o jogador e o treinador esteve feia no balneário.Depois do 'cala-te e joga' que ouviu por parte de Allegri quando sugeriu a saída de Claudio Marchisio, Bonucci pediu explicações ao técnico no balneário perante todo o grupo e segundo conta o diário italiano os dois tiveram mesmo de ser afastados.Bonucci ainda viajou para o Porto mas nem no banco de suplentes se sentou, assistindo ao encontro com os dragões na bancada. A Juventus venceu por 2-0.

Autor: Sandra Lucas Simões