O defesa Leonardo Bonucci, do Milan, é baixa para o encontro frente à Juventus., devido a uma agressão a Aleandro Rosi durante um livre (lance que foi decidido pelo VAR), e o tribunal desportivo decidiu punir o central com dois jogos de castigo.Desta forma, Bonucci vai falhar não só o encontro da próxima quarta-feira, frente ao Chievo, como a receção à sua anterior equipa, num dos clássicos do futebol italiano, que se realiza no sábado.

Autor: Bruno Dias