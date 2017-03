Leonardo Bonucci esclareceu esta quinta-feira, à margem de um evento de cariz solidário, de que forma resolveu o desentendimento com Massimiliano Allegri, que o afastou do encontro da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão, diante do FC Porto."Limpámos o ar, cara a cara com Allegri. Vou pagar um jantar a toda a equipa na próxima semana, devido ao que aconteceu com Allegri", confidenciou o central italiano, de 29 anos, escusando-se a grandes comentários sobre o seu futuro, que pode continuar ligado ao do técnico... em Inglaterra."Desconheço se o treinador vai para a 'Premier League', mas sou propriedade do clube e é o clube decide se vai vender-me", disparou o internacional transalpino, que cumpriu um jogo de castigo no Estádio do Dragão, regressando à competição no encontro seguinte, da Serie A, diante do Empoli.

Autor: João Lopes