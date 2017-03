Continuar a ler

O Lyon restabeleceu a igualdade, aos 79 minutos, na sequência de um livre executado pelo internacional francês Mathieu Valbuena, ao qual correspondeu o argentino Emanuel Mammana com uma cabeçada de cima para baixo, sem dar hipóteses ao guarda-redes Cédric Carrasso.Pela equipa do Lyon, alinhou durante os 90 minutos o guarda-redes internacional português Anthony Lopes.A 28.ª jornada prossegue no sábado e no domingo, com destaque para a receção do líder Monaco ao Nantes, num embate que colocará frente a frente dois treinadores portugueses, Leonardo Jardim e Sérgio Conceição.