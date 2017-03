O veterano guarda-redes Artur Boruc, o futebolista polaco com maior número de internacionalizações na sua posição, anunciou esta quarta-feira o fim da carreira na seleção da Polónia, aos 37 anos."Depois de pensar muito sobre o assunto, entendi que esta é a altura certa para me concentrar plenamente na minha família e na carreira no meu clube, o Bournemouth", disse Boruc, numa comunicação divulgada no sítio oficial do clube inglês na internet.O guarda-redes, que se estreou em representação da Polónia em 2004 e esteve presente no Mundial'2006 e no Europeu'2008, completou a 64.ª e última internacionalização em novembro do ano passado, frente à Eslovénia.

Autor: Lusa