O responsável disse ainda que o avançado gabonês, a principal estrela do clube, "entendeu" o que lhe foi dito.O jogador, que viu o Gabão ser eliminado da Taça das Nações Africanas, é o melhor marcador do campeonato alemão, com 16 golos, e recentemente deu várias entrevistas, nas quais falou na vontade de sair de Dortmund no final da temporada.Aubameyang tem revelado esse desejo, mas frisando que a saída nunca implicaria uma ida para o rival Bayern Munique, à semelhança do que aconteceu com companheiros seus no Dortmund.O avançado, que tem contrato com o Borussia até 2020, tem salientado a vontade de sair e jogar pelo Real Madrid, no sentido de cumprir um desejo do seu pai, já falecido.Em relação à saída, Aubameyang abordou o assunto em entrevista ao Fussball Bild, em junho, e esta semana à rádio RMC, dizendo que ponderava uma transferência "para atingir o nível seguinte" na sua carreira.O Borussia Dortmund visita o Benfica a 14 de fevereiro, na primeira mão dos oitavos de final da 'Champions', e recebe as 'águias' a 08 de março.