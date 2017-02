Continuar a ler

O comunicado refere ainda que a eventual contestação à sanção da DFB podia deixar a ideia errada de que o clube não teria a consciência da má conduta demonstrada por alguns dos seus adeptos e isso seria indesejável e inaceitável para o Borussia Dortmund.O castigo vai ser cumprido no próximo sábado, na receção ao Wolfsburgo, da 21.ª jornada do campeonato.O clube alemão conheceu a sanção escassas horas antes de viajar para Lisboa, para defrontar terça-feira o Benfica na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.Um grupo de ultras do Borussia Dortmund agrediu, antes do início do jogo, adeptos do RB Leipzig, lançando-lhes ovos, pedras e latas de cerveja, provocando 14 feridos e levando à detenção de 28 pessoas.A polícia alemã disse que o plano inicial era o de atacar o autocarro do RB Leipzig, mas a alteração da rota levou a que essa pretensão saísse gorada, pelo que a fúria dos ultras do Borussia se virou no sentido dos adeptos da equipa visitante.Já dentro do estádio Iduna Park, na mítica curva da bancada sul - interditada agora pelo castigo da DFB - os ultras do Borussia Dortmundo exibiram faixas a incitar, entre outros, o uso de violência para com os adeptos do RB Leipzig.