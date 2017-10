Continuar a ler

Consulte o Desta forma, os alemães continuam sem vencer na fase de grupos, somando apenas um ponto e já estão a seis do Tottenham e do Real Madrid, que empataram esta terça-feira. De igual forma, o APOEL também alcançou o primeiro ponto neste encontro.Consulte o direto do jogo e a classificação da prova.

O Borussia Dortmund não foi além de um empate esta terça-feira no Chipre, onde defrontou o APOEL (1-1) , em jogo da 3.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.Após uma primeira parte sem golos, os cipriotas, com Nuno Morais a titular, acabaram por surpreender os alemães com um golo de Mickail Pote, aos 62 minutos. Pouco depois (67'), Sokratis Papastathopoulos acabou por chegar ao empate na sequência de um pontapé de canto. Porém, inesperadamente, o guarda-redes emprestado pelo FC Porto Raúl Gudino - entrou aos 45 minutos devido a lesão de Boy Waterman - não voltou a ser batido e estava consumada a surpresa.

Autor: Lusa