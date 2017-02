Continuar a ler

O responsável pelo Borussia Dortmund não exclui a possibilidade de uma rescisão de contrato, explicando que é preciso falar, mas salientando que Tuchel é um "treinador extraordinário", ainda que seja preciso ver se existe concordância em vários temas.



"Temos de ver se estamos de acordo em relação às opções estratégicas do clube, em relação à comunicação e muitas outras coisas", frisou.



Hans-Joachim Watzke lembrou que a época termina no final e que haverá muito tempo até 1 de julho, data para celebração de contratos.



Thomas Tuchel, de 43 anos, que sucedeu em 2015 ao carismático Jürgen Klopp, que assinou pelo Liverpool, foi eleito o melhor treinador da Liga alemã na sua primeira época, depois de levar o Borussia ao segundo lugar na 'Bundesliga´.



Na presente temporada, a situação não tem sido a melhor para a formação de Dortmund, que no campeonato segue na terceira posição, a 13 pontos do líder Bayern Munique.



A imprensa tem sido muito crítica com Tuchel, por este 'castigar' publicamente os jogadores, esquecendo-se de fazer autocrítica, por ter substituído a 'estrela' Aubameyang, após o gabonês falhar uma grande penalidade no jogo da primeira mão dos oitavos de final da 'Champions', na Luz.



O futuro de Thomas Tuchel como treinador do, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, será discutido no final da época, revelou o diretor-executivo dos alemães, Hans-Joachim Watzke."O próprio Thomas (Tuchel) deseja falar connosco no final da época, porque até lá pretende concentrar-se apenas na equipa", disse Watzke, ao jornal Ruhr Nachrichten, lembrando que o técnico tem contrato com o clube até 2018.

Autor: Lusa