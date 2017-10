Continuar a ler

Na marcação de um penálti, aos 64', o francês Hallar reduziu a diferença, e pouco depois, aos 68', Wolf refez mesmo a igualdade.



Com este resultado, o Dortmundo passou a somar 20 pontos e pode terminar a ronda a partilhar o comando com o Bayern Munique, caso os bávaros vençam ainda este sábado em Hamburgo. Também o RB Leipzig,



Ainda este sábado o Bayer Leverkusen deu um pontapé na crise, depois de um mau início de época, e foi ao terreno do Borussia Mönchengladbach golear por



O norte-americano Johnson abriu o marcador logo aos sete minutos, mas o Leverkusen respondeu com cinco golos na segunda parte, alcançados por Bender, o jamaicano Bailey, Brandt, Volland e o finlandês Pohjanpalo.



Destaque ainda para o triunfo do Hannover no campo do Augsburgo, Na marcação de um penálti, aos 64', o francês Hallar reduziu a diferença, e pouco depois, aos 68', Wolf refez mesmo a igualdade.Com este resultado, o Dortmundo passou a somar 20 pontos e pode terminar a ronda a partilhar o comando com o Bayern Munique, caso os bávaros vençam ainda este sábado em Hamburgo. Também o RB Leipzig, que venceu o Estugarda por 1-0 , se aproximou da liderança.Ainda este sábado o Bayer Leverkusen deu um pontapé na crise, depois de um mau início de época, e foi ao terreno do Borussia Mönchengladbach golear por 5-1 , num jogo em que a equipa da casa até esteve a vencer.O norte-americano Johnson abriu o marcador logo aos sete minutos, mas o Leverkusen respondeu com cinco golos na segunda parte, alcançados por Bender, o jamaicano Bailey, Brandt, Volland e o finlandês Pohjanpalo.Destaque ainda para o triunfo do Hannover no campo do Augsburgo, por 2-1 , um resultado que deixou os forasteiros provisoriamente no quinto posto.

O Borussia Dortmund desperdiçou este sábado uma vantagem de dois golos no terreno do Eintracht Frankfurt (2-2) , na 9.ª jornada da Bundesliga, e pode ser alcançado na liderança pelo pentacampeão Bayern Munique.Na casa do sétimo classificado da Bundesliga, a formação de Dortmund teve a vitória no bolso, com golos do turco Nuri Sahin, aos 19 minutos, e de Maximilian Philipp, aos 57', mas acabou por permitir a recuperação do adversário, num encontro em que voltou a não contar com o lesionado Raphael Guerreiro.

Autor: Lusa