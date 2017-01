Continuar a ler

Este foi o quinto empate da equipa de Thomas Tuchel nos últimos seis encontros oficiais (contando com um jogo da Champions). O Borussia soma agora 31 pontos e é quarto classificado. Já o Mainz tem 22 e é décimo.



Consulte o Este foi o quinto empate da equipa de Thomas Tuchel nos últimos seis encontros oficiais (contando com um jogo da Champions). O Borussia soma agora 31 pontos e é quarto classificado. Já o Mainz tem 22 e é décimo.Consulte o direto do jogo e a classificação

O Borussia Dortmund, adversário do Benfica nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, não foi este domingo além de um empate a um golo na visita ao terreno do Mainz, em jogo da 18.ª jornada da Bundesliga.Reus abriu o marcador para a equipa de Raphaël Guerreiro (foi titular e saiu aos 66') logo aos três minutos da partida. No segundo tempo, aos 83', Latza restabeleceu a igualdade e o marcador manteve-se inalterado até ao final.

Autor: Luís Miroto Simões