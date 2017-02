Continuar a ler

A polícia terá aberto processos de investigação a 32 adeptos que foram apanhados em atos de violência nas imediações do estádio, mas o clube admite que nas próximas semanas o número possa aumentar.



Antes do encontro entre o Borussia e o Leipzig, da 19.ª jornada da Bundesliga, que a formação de Dortmund venceu por 1-0, verificaram-se vários desacatos e atos de violência.



O Borussia Dortmund identificou 61 adeptos suspeitos de envolvimento nos desacatos ocorridos em 5 de fevereiro , antes do encontro com o Leipzig, para a Bundesliga.O clube refere na sua página oficial que os suspeitos foram identificados com a ajuda da polícia e aqueles incorrem em sanções que podem passar pela proibição de entrada no estádio, cancelamento de bilhetes de época e instauração de processos civis.

Autor: Lusa