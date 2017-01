"O único muro em que acreditamos", escreveu o Borussia Dortmund no Twitter esta quinta-feira. Esta mensagem do clube germânico surge um dia depois do presidente norte-americano Donald Trump ter assinado a ordem de construção do muro entre os EUA e o México.Este é um tema que a Alemanha conhece bastante bem - entre 1949 e 1989, o Muro de Berlim dividiu o país em dois, a República Democrática Alemã e a República Federal da Alemanha - e que certamente não quer ver repetir-se.