Da parte do Borussia Dortmund, equipa em que joga o defesa internacional português Raphäel Guerreiro, o diretor-desportivo, Michael Zorc, mostrou-se muito satisfeito, dizendo que se trata de um jogador adaptado ao clube."Gostamos do estilo de jogo, vemos nele um grande potencial de evolução, acreditamos que em breve exibirá todas as qualidades que tem, de uma forma mais regular", justificou o diretor desportivo.O guarda-redes, de 26 anos, tem sido criticado, e na terça-feira, em jogo da Liga dos Campeões, em casa do APOEL (1-1), foi responsável pelo golo sofrido, ao deixar escapar a bola para a frente, permitindo que os cipriotas marcassem.