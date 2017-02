Continuar a ler

A solução: conversar com a empresa que detém o terreno e aceitar pagar quase 327 mil euros para comprar a colina, segundo relata o alemão 'Welt'.



Lembra-se do caso de Lionel Messi que comprou a casa ao vizinho porque este fazia muito barulho? Pois bem, o Borussia Dortmund usou a mesma estratégia mas, ao invés de uma casa, vai comprar... um monte.Uma pequena colina junto ao campo de treinos do adversário do Benfica na Liga dos Campeões tem deixado os responsáveis do clube em polvorosa. É que por mais que Thomas Tuchel tente esconder o jogo com treinos àporta fechada, a verdade é que qualquer um pode observar os trabalhos dos alemães, bastando para isso subir ao pequeno monte e olhar por cima das vedações. De nada servem as árvores que foram plantadas nem as lonas esticadas no local.

Autor: Luís Miroto Simões