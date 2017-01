O Borussia Dortmund venceu este sábado o PSV por 4-1, num encontro particular disputado em Cádiz, Espanha.Numa partida em que o técnico Thomas Tuchel utilizou 22 jogadores, o adversário do Benfica nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões chegou ao golo aos 19 minutos, por Reus. O 2-0 surgiu aos 40 minutos, através de Kagawa. Schürrle assinou o terceiro aos 52', ao passo que De Jong reduziu cinco minutos mais tarde. Por fim, aos 74', Pulisic fez o 4-1 final.O Borussia Dortmund, que está a aproveitar a pausa no campeonato alemão para preparar a equipa, visita o Estádio da Luz a 14 de fevereiro, na primeira mão dos 'oitavos' da Champions. O segundo jogo acontece em Dortmund, a 8 de março.

Autor: Luís Miroto Simões