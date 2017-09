Continuar a ler

O Borussia Dortmund, que voltou a não contar com Raphaël Guerreiro, devido a lesão, ainda desperdiçou uma grande penalidade na segunda parte, pelo gabonês Aubameyang.Com este resultado, o Borussia passou a somar 19 pontos, mais cinco do que o Hoffenheim, segundo classificado, que se desloca no domingo ao campo do Friburgo.O Hannover, uma das principais surpresas neste início de Bundesliga, falhou a possibilidade de subir provisoriamente ao segundo lugar, ao perder no terreno do Borussia Mönchengladbach, por 2-1, com um golo nos descontos, aos 90'+4 minutos, do belga Thorgan Hazard, na marcação de uma grande penalidade.O Eintracht Frankfurt subiu ao oitavo posto, depois de receber e bater por 2-1 o Estugarda, que continua sem poder contar com Carlos Mané, enquanto Wolfsburgo e Mainz empataram a uma bola e continuam a meio da tabela, ambos com sete pontos.No último jogo do dia, Hamburgo e Werder Bremen empataram a zero, num duelo entre equipas que estão em zona perigosa na Bundesliga.A ronda continua no domingo, com destaque para a deslocação do Bayern Munique a Berlim para defrontar o Hertha.