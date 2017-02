Continuar a ler

Contas feitas, o Borussia Dortmund soma 37 pontos, no terceiro posto, os mesmos que o Hoffenheim, a 5 do Red Bull Leipzig e 13 do Bayern Munique.



Contas feitas, o Borussia Dortmund soma 37 pontos, no terceiro posto, os mesmos que o Hoffenheim, a 5 do Red Bull Leipzig e 13 do Bayern Munique.

Adversário do Benfica em cenário raramente visto...

Depois de ter saído do Estádio da Luz derrotado e com a sensação de que criou oportunidades para, pelo menos, marcar um golo, pode até dizer-se que, afinal, aquilo que o Borussia Dortmund fez foi guardar os golos para a ronda do fim de semana. É que, este sábado, ante o Wolfsburgo, os adversários do Benfica nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões venceram por 3-0, ainda que tenham também desperdiçado várias ocasiões de golo.Curiosamente, a ajudar à 'festa', para esquecer o desaire a meio da semana, a tarde do Borussia começou com um autogolo de Jeffrey Bruma, logo aos 20 minutos. Mais golos só na segunda metade: primeiro foi Lukasz Piszczek, aos 48', e depois Ousmane Dembélé, aos 59'. Em branco ficou Pierre-Emerick Aubameyang, avançado gabonês que foi figura pelas piores razões no jogo da Luz. Esta tarde, ante um Wolfsburgo que teve Vieirinha a titular, fez três remates, mas teve a mesma sorte dos últimos quatro jogos (não marcou).

Autor: Fábio Lima